Portugal dá lucro

A expressão é da autoria de Catarina Martins e de Marisa Matias. Como o Orçamento do Estado (OE) apresenta um saldo primário (em que os juros da dívida pública não são contabilizados como custo) da ordem dos 3% do PIB (qualquer coisa como seis mil milhões de Euros), Portugal estaria a dar um lucro anual desta ordem de grandeza.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)