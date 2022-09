Agustina, la femme dior

Era prodigiosamente divertida. Usar a palavra prodígio. Nunca um escritor foi melhor companhia para um chá de delicadezas ou uma tarde de conversa. Era uma feminista feminina, não uma militante, uma feminista feminina é uma mulher que está bem dentro da pele que tem. Era o nosso oficial génio de saias, e nunca veriam a Agustina de calças ou mal arranjada. Achava que uma mulher deve pôr um vestido, uns sapatos de salto, dar-se ao trabalho. Compunha a personagem e a pessoa com o mesmo cuidado com que compunha a escrita certa, direita, numa letra sem emendas, onde o único prejuízo das frases era serem todas tão equacionadas e matemáticas que se sobrepunham umas às outras, como se o génio da língua não conseguisse conviver com a quantidade quântica. Tudo o que lhe saía das mãos e da cabeça era final, estava alinhado, estava atento, porque a atenção vigilante era uma das maneiras de classificar o mundo depois de o ter observado. Nada lhe passava despercebido e era generosa com o tempo, ouvia, embora ouvisse quem lhe interessava e não quem a aborrecia, apreciava excelente palração. Eram condimentos a elegância, a rudeza de modos afastava-a tanto como a arrogância das proposições, e um pingo de excentricidade. Não a podiam fazer perder tempo.

