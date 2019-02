Resta o ovo

Abram aspas. “O Banco de Portugal é uma instituição independente que tem mecanismos de controlo e de gestão e governação que acautelam os conflitos de interesses que possam existir em quaisquer casos, e portanto está perfeitamente capacitado para lidar com todas as situações”, disse o secretário de Estado, Mourinho Félix, que é considerado um possível sucessor de Mário Centeno. Ouvir esta frase sem uma gargalhada ou um esgar é difícil. O Banco de Portugal quê? Essa entidade suprema e supervisora que abrigou e abriga tudo quanto é apparatchik que saiba de economia e finanças, que saiba mexer em dinheiro e em moeda, foi o exemplo de tudo o que está errado em Portugal. No cenáculo do Banco de Portugal, entretidos com a última ceia, os sábios nunca repararam que a banca portuguesa não passava de um boneco de papelão, emprestando dinheiro a amigos e conhecidos, investindo nos negócios falhados, recolhendo bónus pela ausência de supervisão, servindo empregos administrativos de topo a desempregados ou agentes políticos, montando golpes contra a concorrência com desprezo pelas regras do mercado, fazendo a vontade a presidentes, primeiros-ministros e ministros, insinuando-se uns aos outros, tecendo uma manta de privilégios e reformas monumentais, tratando-se como nababos, usando e abusando do inside trading, passando informação confidencial e traficando influências, beneficiando indevidamente redes e famílias, corrompendo altos quadros do Estado, ou fundando agremiações criminosas como o BCP.

