É o capitalismo no seu melhor. Christopher Wylie, o denunciante da Cambridge Analytica, foi contratado pelo gigante sueco da fast fashion, H&M. Não é único. Quando abrimos o site da Uniqlo, encontramos o campeão de ténis Roger Federer a vender jeans. Ou Novak Djokovic a vender camisetas, antes de ter mudado para a Lacoste. Kendall Jenner, uma das Kardashians, ganhou 250 mil euros por vender um post do Instagram a recomendar um festival nas Baamas que nunca existiu. A Louis Vuittton, o gigante do luxo, associou-se a uma página literária do “NY Times” sobre Bruce Chatwin, pagando uma produção de moda que influenciasse o consumidor de viagens e aventuras exóticas. A filha do primeiro fabricante de fast fashion, Amancio Ortega da Zara e da Inditex, casou-se e contratou Chris Martin dos Coldplay e Norah Jones para abrilhantar. O casamento da filha de Mukesh Ambani, um dos homens mais ricos da Ásia, teve Beyoncé e Jay-Z, que não são exatamente pobres.

