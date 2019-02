Pobre país que não deixa uma comissão de sábios recorrer a uma comissão de sábios

Uma Comissão de Sábios independentes (que é totalmente diferente de uma Comissão de Sábios dependentes do Orçamento do Estado) foi nomeada pelo Parlamento. Como se sabe, a Comissão Independente para a Descentralização (CID) é totalmente independente, ao contrário de sábios como o professor Louçã, que são só semirrígidos, perdão, semi-independentes, porque têm uma biografia a defender que se sobrepõe à sua própria bibliografia e coisas assim complicadas pelas quais o professor Boaventura, outro semirrígido, levará não mais de 50 mil euros a explicar. Mas estávamos na CID, que decidiu tratar da descentralização. Como é óbvio, na sequência das grandes perguntas da filosofia — Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? —, a Comissão descobriu que era toda de Lisboa, que vinha toda das sedes partidárias e ia toda apanhar um Uber.

