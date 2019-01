Quando Santo António da Porta Aberta fechou a dita por causa das tosses e pneumonias

Há momentos muito inoportunos e este é, sem dúvida, um deles. Mas pouco pode fazer o santinho que, com todo o cuidado, virou a página da austeridade, dando teto e pão a todos, além de um lugar europeu a Mário Centeno. Abriu a porta a qualquer um que se dirigisse, mesmo sem greve nenhuma, à Concertação Social e passou o horário geral para 35 horas de trabalho (à sombra). Pelo seu altruísta e enorme trabalho, só comparado a um daqueles santos que existem no céu — e um dos santos maiores — ficou conhecido entre o povo pobre por Santo António da Porta Aberta.

