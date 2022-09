Tenham dó da língua!

É uma piada velhinha, cheia de variantes. Por exemplo: qual a diferença entre um mafioso russo e um italiano? Ambos vendem a mãe, mas o italiano não faz a entrega. Nunca percebi bem a moral desta anedota. Ao contrário do que parece subentender-se naquele “mas”, entre cumprir um acordo comercial e trair a progenitora, não entendo que haja motivo para hesitação, tal como Jeová bem fez ver a Abraão quando, fazendo prova do seu humor peculiar, mandou trocar Isaac por um carneiro, episódio que devia servir de lição a todos os literalistas, bíblicos e não bíblicos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)