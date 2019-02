Fanatismos identitários

Chegam-me ecos de uma polémica envolvendo a tricologia, ramo da medicina que, arredondado, se dedica ao estudo dos pelos e cabelos. Tudo porque uma ministra sueca se apresentou de rastas. Alguns de nós ainda se lembrarão do anúncio ao restaurador Olex. Dizia assim: “Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu. Usando diariamente o restaurador Olex dá ao seu cabelo a sua cor primitiva.” Do velho ditado “cada um é para o que nasce” ao “o que […] fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu” era todo um horizonte semiótico-ó-capilar que crescia à nossa frente. Décadas passadas e num mundo aparentemente menos conservador — veja-se, por exemplo, como o Governo aprovou uma proposta de lei que visa substituir a expressão “direitos do homem” por “direitos humanos”, esta última considerada mais inclusiva —, eis que rebenta o tal escândalo na Suécia, vindo restaurar, se não o Olex, pelo menos os ideais sociológicos e tricológicos subjacentes ao prodigioso elixir.

