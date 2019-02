Vamos com calma!

É acusação antiga, a do efeito soporífero dos deputados da nação. Já Eça (who else?) falava nisso: “A opinião tem pela Câmara dos Deputados um sentimento unânime e unanimemente declarado: o tédio.” É verdade que tal sentimento permanece mais comum do que seria desejável.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)