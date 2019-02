A fórmula cunhada por Jerry Goldsmith — “what is ethnic is what Hollywood has made ethnic” — que, durante décadas, autorizou os compositores de bandas sonoras a puxarem da malinha de estereótipos prontos a usar sempre que se tratava de caracterizar musicalmente o ‘índio’, o ‘selvagem’, o ‘oriental’, o ‘africano’, foi também, naturalmente, aplicada às músicas ‘de época’: ‘medieval’, ‘renascentista’ ou ‘barroco’ seriam como cada autor de film music entendesse que deveriam ser, por mais ténue (ou nenhuma) que fosse a relação com as autênticas músicas da Idade Média, do Renascimento ou dos séculos XVII/XVIII.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)