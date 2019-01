A Saúde vai custar mais, ainda bem

O problema do SNS é que, de há muitos anos, os governos escolheram não pagar e fingir que pagam. O financiamento do SNS tem crescido mais devagar do que o PIB e o governo das direitas cortou-o, além de que o Estado vai usando o pouco que tem para financiar o privado

A saúde é um custo que não tem preço, escrevia alguém há anos. É certo em dois sentidos: se os cuidados públicos de saúde estão fora dos mercados, não têm preço, mesmo tendo custo; e, mais importante, a vantagem desse serviço não tem preço, é tal que constitui um pilar da democracia de confiança. Então, aceitar a saúde pública exige pagar um custo crescente. O aumento da esperança média de vida, o prolongamento de cuidados na terceira e quarta idades, os tratamentos de patologias com medicamentos inovadores e caros, as maiores exigências técnicas atuais, tudo vai custar mais. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

