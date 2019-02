As mudanças no Governo

António Costa promoveu uma nova geração de socialistas à categoria de ministros na mais recente remodelação

O primeiro-ministro, António Costa, consumou esta semana mais uma remodelação governamental, motivada pela saída para as listas europeias de candidatos socialistas que ocupavam os lugares de ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, e de ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques. A esta deve ser creditada competência e sobriedade, mas o primeiro sai claramente enfraquecido na avaliação do seu mandato pelo facto de estes três anos e meio terem sido fortemente marcados por alguma contenção no investimento público.