IVA zero para mais de 30 alimentos, cheques mais curtos (e outras dúvidas, riscos e certezas das novas medidas do Governo contra a inflação)

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença na manhã deste sábado: o cabaz de alimentos com IVA zero anunciado na sexta-feira pelo Governo vai incluir entre 30 e 40 produtos de primeira necessidade. O número não está fechado, porque as negociações prosseguem fim de semana fora, entre Governo e distribuição, embora Fernando Medina tenha prometido para segunda-feira um desenlace final.

Por agora, sobre a medida, sobram portanto mais dúvidas do que certezas. É certo que o Governo deu dois passos atrás: tinha várias vezes recusado o IVA a zero, assim como colocado enorme pressão sobre o setor da distribuição (deixando no ar até a hipótese de um controlo de preços). Para já, essa ameaça fica guardada, avançando as negociações sobre uma medida que agrada às gigantes da distribuição. Se a medida for mesmo aplicada, já explicou o ex-ministro da Economia Siza Vieira na TSF, o Governo precisará da boa-vontade delas. Porque os riscos estão identificados.