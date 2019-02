E depois do olá

Duas décimas não são nada na vida de um PIB mas são péssimas tendências na vida de um país. Atingimos já o pico do ciclo económico, o que conveio bastante ao ciclo político. Mas o próximo governo terá as favas mais contadas. E isso não é indiferente a nada do que já está a acontecer.

