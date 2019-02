Marina, 25 anos. Foi encontrada há dias em Moimenta da Beira, o corpo esfaqueado, morta por Carlos, o amante, bombeiro de 26. Ele feriu-se nas mãos e, para disfarçar, partiu um espelho no quartel e foi às urgências tratar-se. Carlos confessaria: matou-a porque ela ia contar aos amigos que estava grávida, de caminho levou-lhe o telemóvel e deitou-o para o lixo por causa das mensagens sabe-se lá sobre quê sabe-se lá para quem. Carlos está em preventiva em Lamego. Marina é uma das dez vítimas de violência doméstica deste ano.

