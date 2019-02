A máquina de fazer lixo

A opção de voltar às velhas incineradoras significa deitar para o lixo a economia circular

Não sobram dúvidas quanto à gravidade e dimensão do problema que constitui a permanente e crescente produção de resíduos urbanos (RU), vulgo lixo doméstico. As causas da sua quantidade e crescimento são conhecidas. Os custos da sua gestão são enormes e os riscos de saúde pública e de contaminação ambiental também.