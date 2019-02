“Executive time”: as manhãs de Trump

As fugas de informação da Casa Branca de Donald Trump são tantas que é difícil estar a par de todas. Mesmo a ver diariamente o programa do Stephen Colbert. Muitos dos colaboradores presidenciais que são corridos ou saem pelo seu próprio pé, acabando invariavelmente a escrever livros sobre o caos que se vive na Administração norte-americana, batem na mesma tecla de traição, trapalhada e fúrias. Há contudo quem defenda que se trata de um “caos criativo”. Exemplo disso foi o que aconteceu recentemente, com uma fuga maciça de documentos que revelam como Trump gasta o seu tempo durante o dia. Desde as eleições intercalares de novembro, o Presidente dos EUA passou 60 por cento dos seus dias em “executive time”, um tal de “tempo executivo” que ninguém sabe bem o que é, a não ser que se trata de um eufemismo. Mas dá para deduzir, cruzando com dados do “lado de cá”, que passará por ver TV, estar na palhaçada ao telefone ou a tuitar. Eu também passo muitas horas de “executive time” aos domingos, na cama, a mandar vir UberEats e a ver porcarias no cabo. Mas OK.

