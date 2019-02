Abacates de sangue e Instagram

Parece que não é possível determinar quem é o magno inventor da tosta de abacate, sendo que o mais provável é que tenha sido num bistrô nova-iorquino ou um chefe australiano. Isto lá para os anos 90. Ninguém sabe porque a coisa não pegou. Só há uns anos, com o Instagram e os blogues de foodies com a suas imagens apetitosas, se voltou ao assunto. Certo é que, em 2016, havia 100 mil hashtags no Instagram com “avocatotoast”. Há dias constatei que já ultrapassara o milhão. Isto revela a loucura global que se vive em relação aos abacates — a “supercomida”, ética, saudável, sustentável — o manjar de quem é amigo dos animais, consciente ambientalmente, viciado no Insta. Uma história muito mal contada. Quando, no meu FB pessoal, mencionei os “abacates de sangue”, algo que tinha lido na imprensa internacional, tive uma reação violenta. Não senhor, há abacates a ser produzidos em Portugal, esses são éticos, sou uma besta, não percebo nada do assunto, etc.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)