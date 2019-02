Quando o Instagram ganha vida

Há dias e dias que recebia mensagens com um conselho que era mais uma ordem: tinha, tinha mesmo, de ver o documentário da Netflix “Fyre – The Greatest Party That Never Happened”, tido como o pior festival de sempre. Basicamente estamos a falar de uma fraude, de um golpista, ou de incompetência caótica que fez com que milhares de putos ricos ou wannabes tenham adquirido um bilhete por uma pequena fortuna para participar numa “experiência de mudança de vida” numa ilha deserta das Baamas e, quando lá chegaram, não havia nada. Ou melhor, já não era uma ilha paradisíaca, mas um pontão de betão de uma zona de construção de outra ilha populosa, as villas de luxo eram tendas semidestruídas de agências humanitárias, sem água, energia ou comida e muito menos existiam megabandas de música como parte de qualquer “experiência imersiva”. O fato de terem, no mês passado, estreado dois documentários quase em simultâneo (Netflix e Hulu) sobre o mesmo tema trouxe este megafracasso para a agenda das redes sociais. Pode ainda haver um ângulo interessante por explorar. Ou não estaria aqui a escrever.

