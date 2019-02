Quem não arrisca, petisca

Criado em 1974, o salário mínimo nacional (SMN) respondeu a uma aspiração social anterior ao 25 de Abril. Quando nasceu deixaram-se de fora os trabalhadores rurais, os do serviço doméstico, os jovens com idade inferior a 20 anos e as empresas com menos de 5 trabalhadores se ele as inviabilizasse. Com os anos conseguiu-se a convergência do SMN em todos os sectores. Em 1991 o SMN para os rurais alcançou o do regime geral e só em 2004 o SMN dos trabalhadores domésticos convergiu com o mesmo regime geral. Essa convergência positiva sempre foi vista como um sinal de desenvolvimento e harmonia social.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)