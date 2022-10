A direita portuguesa é snobe, cobarde e preguiçosa. Vive fechada nos seus mundos. Quando sai dessas bolhas e entra no espaço público, começa logo a dizer que não é de direita, tem medo da cidade mediática controlada pelas esquerdas. Não se esforça, não lê, não pensa o país, não tem um projeto conservador e liberal para a res publica, para a pátria. As causas deste fracasso são múltiplas e extensas, mas não quero deixar de destacar a mais importante: o cavaquismo e o contra-cavaquismo de “O Independente”.

