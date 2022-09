Liberdade e República

Não acredito na democracia. Não acredito no mercado. Nós não depositamos as nossas crenças em instrumentos, não cremos em aparelhos, não rezamos a máquinas. E a democracia e o mercado são apenas isso: utensílios, dois braços robóticos que servem o corpo orgânico desse estranho cyborg que está a ser destruído — a República. Eu acredito na liberdade e no direito natural, duas abstrações que entram na história apenas e só através desse portal sagrado, a República, o nome correto da chamada democracia liberal ou constitucional.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)