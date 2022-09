A bondade tem má imprensa. Basta ver como Jon Snow é universalmente considerado um chato insuportável. Mas, numa época em que as fúrias começam a sair à rua sem deixarem as pantufas do ódio em casa, isto é, numa época em que as pessoas usam em público um discurso raivoso que antes só usavam em casa, convém sublinhar a beleza e a utilidade da bondade, que não deve ser confundida com ingenuidade. Jon não é bom, é ingénuo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)