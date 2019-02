Pagar mais

Entro no site “Luís Onofre, Shoes & Accessories” e vejo um par de sandálias que custa €573 e depois penso na senhora que o coseu. Chamemos-lhe Maria. É de Oliveira de Azeméis e deve ganhar por mês pouco mais do que aqueles €573. Ganhará quanto? €600? €700? Mesmo que ganhe €800, a pergunta é imperativa: uma operária especializada que faz sandálias deste valor merece ganhar tão pouco? Não há uma descontinuidade entre o valor produzido e o salário recebido? Se Onofre e outros empresários do norte litoral (que admiro imenso) estão preocupados com a falta de mão de obra, eu tenho uma sugestão revolucionária para o contexto português: paguem mais, respeitem mais as pessoas através da distribuição de riqueza. Não, não é socialismo, é o respeito liberal pelo trabalho de cada um. Um respeito que não existe neste país snobe, assimétrico e iliberal.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)