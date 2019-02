ADSE para todos

A guerra à ADSE é um enorme equívoco da esquerda e uma grande oportunidade para a direita fazer aquilo que está certo. O problema da ADSE é só um: é um exclusivo dos funcionários públicos. Devia ser de todos. Ou seja, a base do SNS devia ser uma ADSE alargada. Seria um sistema mais justo, mais livre, menos dispendioso, criaria um Estado mais forte e ágil em articulação com os hospitais privados e as misericórdias. É, se quiserem, uma questão de conceção de sociedade baseada na liberdade das pessoas e não no poder das corporações: todos os cidadãos portugueses deviam ter um seguro de saúde obrigatório, a ADSE ou outro; todos deviam descontar 3,5% do seu salário para esse seguro; sim, seria um imposto, mas seria um imposto que não se perderia nas tubagens do Orçamento do Estado, seria um imposto aplicado diretamente à pessoa e para um fim específico; os descontos teriam um efeito palpável e imediato. E, se um determinado cidadão não tivesse dinheiro para esse seguro, o Estado ajudá-lo-ia diretamente através de um seguro subsidiado — um mecanismo pensado pelo conservador Bismarck e atualizado pelo progressista Obama.

