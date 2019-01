Ligo ao meu pai. Ele só diz, ‘Então’. É suficiente. Pelo seu tom de voz, fica claro que um ou mais carros foram queimados na minha velha rua. Sim, um dos carros queimados na zona de Odivelas é do vizinho da frente. O carro queimado podia ter sido o do meu pai. O fogo podia ter alastrado ao prédio. Conheço aquele tom de voz: é a rouquidão do desamparo. Ele podia ter ficado sem carro e, ainda por cima, tem de ouvir que a culpa é da polícia, que a “polícia é racista”, numa total inversão do ónus. Não, o problema não é o racismo, é a pobreza. Aliás, a comissão de moradores do Jamaica foi clara na desautorização das teses do BE: a polícia não foi racista; a polícia foi recebida com pedras; a maioria dos moradores não é contra a polícia e não participa nas tais manifs. Ou seja, o BE e aliados estão a legitimar o comportamento dos piores deste e doutros bairros. Bairros onde a polícia não entra são locais controlados pelos piores. A polícia não é uma força invasora, é a força que sossega a maioria silenciosa destes bairros.

