Tempestade na Alemanha: chapéus de chuva para Portugal?

A incerteza das perspetivas económicas para Portugal – e para a Europa – tem sido um tema muito debatido nos últimos tempos, ao longo deste ano. Após um período assinalado pela pandemia de covid-19, que trouxe várias consequências e desafios, o ano de 2023 fica marcado pela entrada no segundo ano da guerra na Ucrânia. Continuamos a assistir a uma subida das taxas de juro com o intuito de travar a inflação, que está ainda em níveis elevados, e que acaba por se refletir no quotidiano das famílias e empresas.

Atualmente, a incerteza ainda permanece devido à imprevisibilidade de algumas variáveis como a duração da guerra, as tensões geopolíticas entre as principais potências, as políticas monetárias das principais economias e o aumento dos preços de várias matérias-primas.

Até ao momento, as expetativas de crescimento para o resto do ano não são as mais animadoras: a Allianz Trade*, acionista da COSEC, estima um crescimento do PIB de 0,5% para a área do euro. Esperamos que as exportações portuguesas dos bens cresçam a um ritmo mais moderado no segundo semestre do ano. No entanto, confiamos que as exportações de serviços, especialmente o turismo, mantenham um bom ritmo. Em termos globais, a Allianz Trade antecipa que as exportações de bens e serviços aumentem cerca de 7,5% em média (em termos reais) em 2023 e cerca de 0,4% em 2024.

Para além destes fatores, as perspetivas para a Alemanha, um dos motores económicos do velho continente e um dos cinco principais mercados de exportação para Portugal, são algo sombrias para o resto do ano. Atualmente, a Allianz Trade prevê uma recessão de -0,1% para o país em 2023. A acompanhar esta previsão, o índice Ifo de clima empresarial deteriorou-se pelo terceiro mês consecutivo em julho, refletindo a queda acentuada do sentimento do setor da indústria transformadora e, também, no setor dos serviços – principalmente devido a uma avaliação mais pessimista do atual ambiente empresarial. O declínio acentuado do setor da indústria transformadora e o abrandamento no setor dos serviços estão em conformidade com os PMI preliminares de julho.

À situação, também afetada pela conjuntura difícil de preços e taxas de juro, acresce o debate sobre a industrialização na Alemanha – questões estruturais que estão pendentes há algum tempo e que mostram, de maneira cada vez mais evidente, os elevados custos energéticos, a escassez de trabalhadores e muita burocracia. Os fluxos de investimento direto indicam que o capital está a sair cada vez mais da Alemanha, o que é um sinal de preocupação e que reflete que este está a tornar-se um local menos atrativo. A não ser que se verifique uma inversão que não está para já prevista, será difícil de escapar à perspetiva de que a Alemanha está a caminho de uma recessão económica grave, que poderá ter implicações para o conjunto da Zona Euro.

A Alemanha representa, para Portugal, cerca de 10% das exportações e é, para o país, uma das fontes de IDE tecnologicamente mais avançado. Por outro lado, são veículos, equipamento eletrónico e maquinaria os principais produtos importados.

Curiosamente, os alemães estão ainda entre os principais visitantes de Portugal, o que significa que o setor do turismo, onde é esperado um ritmo de crescimento mais animador, poderá também, ser afetado. Nos primeiros quatro meses de 2023, o INE refere que, no setor do alojamento turístico, as dormidas aumentaram em média 30% e que cresceram face ao mesmo período em 2019. Porém, entre os estrangeiros, o mercado alemão apresentava já sinais de diminuição, em 2,1%.

Em junho de 2023, os dados do INE indicam que Portugal registou um aumento de 7,1% (2,9 milhões) em número de hóspedes e um aumento de 3,7% (7,4 milhões) em dormidas, o que reflete aumentos relativamente a 2019, altura pré-pandemia. No primeiro semestre de 2023, as dormidas aumentaram em cerca de 18,8%.

Mantiveram-se os principais mercados emissores antes da pandemia, comparando com 2019, apesar de algumas trocas de posições. Porém, apesar de a Alemanha ter continuado como segundo mercado emissor, logo atrás do Reino Unido, foi o país onde se registou a maior redução na quota de mercado, passando de 12,9% em 2019 para 11,7% no primeiro semestre de 2023.

Existem, assim, vários sinais de alarme relativamente à situação económica da Alemanha, que tem vindo a refletir-se na Europa e, no caso de Portugal, deixam já alguns sinais no turismo.