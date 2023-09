O pacote da habitação e a crise da coabitação

Havia razões de sobra para vetar o pacote legislativo designado por Mais Habitação, pelo que o exercício do direito de veto pelo Presidente da República não merece contestação em si mesmo. Não só corresponde ao exercício de um poder legítimo por parte do Presidente da República, como havia razões substanciais para o justificar.

Todavia, as razões invocadas para o exercício do direito de veto coincidem mais com as razões de oposição invocadas pelos partidos de direita para votar contra o pacote legislativo do que com as razões de quem reivindica medidas políticas que garantam o acesso a um direito que se tem vindo a tornar cada vez mais inacessível para a grande maioria da população.

Segundo a mensagem presidencial, o Programa acabou por polarizar o debate em torno de dois temas centrais – o arrendamento forçado e o alojamento local, o que “tornou muito difícil um desejável acordo de regime sobre habitação”, leia-se, o apoio dos partidos de direita à legislação proposta.

Em termos finais, o veto presidencial adiciona algumas críticas justas, como o facto de o Estado não assumir responsabilidade direta na construção de habitação, a burocracia excessiva do apoio a cooperativas ou ao uso de imóveis públicos devolutos ou prédios privados adquiridos para habitação acessível ou a ausência de medidas para fazer face ao sufoco de muitas famílias em face do aumento dos juros, mas não deixa de sublinhar a ausência de um “acordo de regime” ou de um consenso partidário “suficientemente credível”.

Contudo, olhando bem para o debate parlamentar, houve entre as posições do governo PS e dos partidos de direita um maior consenso do que a mensagem presidencial permite supor, no que se refere à rejeição de propostas capazes de enfrentar de forma decidida a grave crise de habitação com que o país se confronta.

Na verdade, o que mais caracteriza o Mais Habitação aprovado pelo PS é a ausência de resposta a questões cruciais como as dos custos e da estabilidade do arrendamento, da dimensão insuportável dos encargos com o crédito à habitação de milhares de famílias e a falta de promoção de habitação pública.

Na Assembleia da República, quando o PCP propôs a eliminação do “balcão dos despejos” e das medidas facilitadoras dos despejos; o aumento da oferta pública de habitação com a recuperação dos prédios devolutos e o fim da alienação do parque habitacional público; medidas de emergência para proteção de mais de um milhão de famílias que pagam prestações usurárias de crédito à habitação; o fim do regime fiscal privilegiado dos residentes não habituais; a eliminação dos vistos gold; houve convergência entre o PS, o PSD, a IL e o CH para rejeitar essas propostas.

A falta de resposta por parte do Governo a estes graves problemas não esteve no centro das preocupações que motivaram o veto presidencial. Após a decisão de António Costa de manter João Galamba em funções ministeriais, em confronto direto com a posição publicamente manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa quanto à necessidade da sua demissão, todo o país assistiu à ameaça de que, a partir daí, seria intensificado o escrutínio presidencial das medidas do Governo, designadamente através de uma utilização mais frequente do direito de veto.

E mesmo no que se refere ao Mais Habitação, não escapou a declaração desafiante de que, mesmo que a maioria absoluta de que o PS dispõe na Assembleia da República confirme o diploma sem alterações, como é previsível, o assunto não fica arrumado porque os diplomas de regulamentação terão de passar pela promulgação presidencial e então adivinham-se problemas.

Tudo indica que a relação institucional entre o primeiro-ministro e o Presidente da República vai permanecer assim. Cada um conhece suficientemente as competências de que dispõe para que nenhum estique demasiadamente a corda e o país vai assistir a uma espécie de jogo de alternância entre dias de concórdia e de gestos amistosos e dias de críticas implícitas e de ataques sibilinos.

O drama é que estas guerras palacianas entre Belém e São Bento passam completamente ao lado dos problemas do país - e esses, ou ficam por resolver ou se agravam, como acontece com o grave problema da babitação.