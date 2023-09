O beijo ilusionista do Diabo

“Roubei-te um beijo, Não querias dar, Estou muito triste, Mas por ti não vou chorar, (...) Estou de abalada, Vou para as terras de Espanha, Tu não me queres, Aqui mais ninguém me apanha”

Buba Espinho, “Roubei-te um beijo”

(Letra Armando Torrão)

Buba, meu caro, pensa duas vezes, que a terra dos nuestros hermanos não está para beijos roubados. Roubar sim, mas beijos não.

Por falar em roubar. Em Espanha, o vencedor das eleições não vai governar. O segundo partido mais votado nas eleições gerais – o PSOE – prepara-se para estabelecer um acordo parlamentar com populistas, terroristas, separatistas e inimigos da Espanha unida.

Mestres e discípulos desta nova conspiração, por cá, acham isto tudo muito normal e democrático. A tese, muito constitucional, é que, em democracias parlamentares, governa quem consegue maioria parlamentar. Não interessa o que é comum para construir, basta o que é comum para destruir. E, para estas alminhas, a coisa é matemática: se soma 50% + 1, vale tudo. Mesmo que a coisa seja – perdoem-me a literalidade – um albergue espanhol.

Tudo não, quase tudo: a extrema-direita e/ou a direita populista estão excluídas desta amálgama. Estou à vontade: eu também acho que as direitas clássicas - conservadoras, liberais, democratas-cristãs - devem ser claras na derrogação de xenofobias, racismos e pulsões iliberais. Mas é bom ter presente as consequências: assim, a direita dificilmente volta ao poder. Porque enquanto a direita fica amarrada à decência, a esquerda chafurda alegremente na falta de vergonha.

E já era tempo de os jornalistas, no lugar de, ou em concomitância com, perguntarem obsessivamente ao PP se se vai coligar com o Vox e ao PPD se se vai coligar com o Chega, perguntarem ao PSOE e ao PS outras coisas: designadamente com quem, com que ideias e até onde estes cavalheiros e senhoras estão dispostos a privar nos lugares de poder do Estado.

Estes reis da hipocrisia, por cá, por exemplo, para conquistarem, conservarem e manterem o poder, não hesitam um segundo em coligar-se com quem acha que a questão democrática na Coreia do Norte é "relativa", que a Ucrânia tem culpas no cartório e com quem alimenta discursos de ódio sobre quem é “rico”. Já em Espanha a coisa consegue ser pior: a estes amantes de ditaduras juntam terroristas e inimigos do Estado espanhol. Estado espanhol, aliás, que é, de resto, usado como insulto por estes "democratas" e o uso livre das cores nacionais não costuma dar muita saúde em algumas partes do território.

Vale tudo.

Conto-vos uma história em três episódios, passada em 2018, na Catalunha.

Primeiro episódio: Lydia, espanhola, no seu país, é apanhada a remover lacinhos amarelos (a expressão delico-simbólica dos separatistas catalães). Faço notar que não estava a pintar paredes públicas nem a partir janelas privadas, estava a remover lacinhos. Conclusão? Foi brutalmente agredida por separatistas e deu entrada no hospital.

Segundo episódio: Inès Arrimadas expressa solidariedade a Lydia. Resultado? É insultada de puta para baixo e ameaçada de violação em grupo.

Terceiro episódio: Lorena Roldan, deputada por Tarragona, é alvo de ataques anónimos nas redes sociais. "Puta" e serás "regada com esterco" são alguns dos "piropos" que recebe.

Desafio ao leitor e moral da história: tendo a história ocorrido na Catalunha, no Verão quente após Puigdemont – o traidor de Espanha que Sánchez se prepara para indultar a troco da ignomínia do poder usurpado – ter "proclamado" a República na região, num acto de secessão intolerável à luz da Constituição Espanhola, e as vítimas, apesar de mulheres, serem unionistas e maioritariamente liberais, que se passou a seguir? Lábios vermelhos pintados por feministas e machistas em desconstrução em toda a Espanha? Errado. No pasa nada, responderam em silêncio as feministas do costume. Rivera De la Cruz, no El Espanol, resumiu, à época, a hipocrisia: "existem algumas mulheres para quem a luta feminista não é um fim em si, mas uma arma política". Eu acrescento: não é um problema de sexo, é um problema de carácter. Revisitando um velho mantra: sempre, sempre do lado dos oprimidos, porquanto isso lhes assegure os "ganhos" dos opressores (olhem o caso do CES, em Coimbra, por exemplo).

Voltemos ao presente: qual ilusionista que distrai a atenção do público fazendo-o olhar para o pequeno isqueiro na mesa enquanto o elefante dança na sala de cristal, também em Espanha o perdedor PSOE se prepara para mais um assalto ao poder liderando uma frente de radicais, enquanto discute um beijo roubado como a mais grave das ofensas sexistas.

Eis o estado dos Estados: populistas a gritar populismo! em cada esquina.

Disse hipócritas e o leitor mais sensível contorceu-se na cadeira. Uso a definição do Dicionário do Diabo, de Ambroise Bierce: "Hipócrita é o indivíduo que, ao professar virtudes que não respeita, assegura as vantagens de parecer ser aquilo que despreza." Lá como cá.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia