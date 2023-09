“Last of us”: é preciso um apocalipse para descobrirmos a paternidade?

O acaso também faz uma carreira. Pedro Pascal tornou-se um símbolo de uma nova paternidade, digamos assim, porque tem representado papéis de “pai” numa época em que a figura do homem e sobretudo do pai precisa de uma revisão ou adaptação. Em “Mandalorian”, o guerreiro que interpreta é em simultâneo a figura paternal do - irritante – baby yoda. Em “Last of us”, a relação entre Joel (Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) é também uma relação paternal, que faz lembrar outros objetos narrativos baseados no apocalipse, o romance “A Estrada”, de Cormac McCarthy, as primeiras temporadas de “Walking Dead”, a “Guerra dos Mundos” de Spielberg.

Mas será que é esta a revisão de que precisamos? Não, não me parece. Os papéis de Pascal parecem indicar uma mudança, mas na verdade mantêm os velhos clichés.