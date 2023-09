Um grande compromisso europeu

Nada de estranho; aos poucos deixa-se de falar de presidenciais e passa-se a falar das próximas eleições nacionais que aí vêm: as europeias. Seria, no entanto, conveniente que se deixasse de apostar nos nomes que serão cabeças de lista de cada partido ou formação, para se debater algo mais substancial, que tem a ver com a Europa tal como ela se concebe nos seus valores e na sua importância na paz do mundo.

Bem sei que há uma moda, em certas camadas da sociedade, na contestação ao Ocidente. Essa moda vem de muitas fontes, algumas bem conhecidas, como o marxismo, outras mais confusas ou até bem-intencionadas que apenas não se conformam com as desigualdades do mundo (como se as desigualdades fossem exclusivas, ou sequer mais significativas na Europa e no Ocidente em geral). Porém, a guerra de agressão da Rússia levada à Ucrânia veio, em muitos casos, amenizar essa atitude, pois entra pelos olhos dentro o despótico poder bárbaro de uma potência, e o alinhamento contra a liberdade e a democracia de uma série de países que apoiaram ou não condenaram tal invasão.