Por favor, deem qualquer coisinha

António Costa escreveu uma carta “à Europa” a pedir ajuda para o problema da habitação. Talvez por uma questão de protocolo e de não deixar uma carta de primeiro-ministro sem resposta, “a Europa” reconheceu o problema, “transversal” a toda a Europa segundo a carta, e prometeu estudar o assunto. Com educação e verniz, como compete “à Europa”.

Esta carta é um atestado de fracasso. Décadas de políticas erradas, desajustadas e vinculadas ao curto prazo e mais ainda ao prazo eleitoral, aliadas a uma desqualificação do pessoal político para pensar sem papaguear a linha oficial do partido e da propaganda e a hábitos de preguiça e de desperdício de fundos e de dinheiro, conduziram o país a este estado. Não existe, nem agora nem no futuro, um modo de resolver o problema, porque não existe uma visão do problema. O problema entremeia-se com outros dois, o dos salários mínimos com um sistema tributário máximo, o supercondutor do empobrecimento dos portugueses que não trabalham em sectores rentáveis como o turismo, e o dos jovens desempregados ou com um salário mínimo que não terão hipóteses de pagar uma casa, qualquer casa, renda ou propriedade, num futuro utópico.