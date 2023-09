Padrastos e madrastas

O aumento do número de divórcios e a necessidade de voltar a tentar uma conjugalidade mais feliz tem feito crescer estas “figuras parentais”, sem papel definido e, normalmente, com grandes inseguranças sobre como devem atuar na família. As chamadas famílias recompostas, em que há, pelo menos, uma separação anterior, com filhos, são famílias muito diferentes das clássicas.

Acabou de ser publicado um excelente livro sobre este tema, que pode ajudar a encontrar melhores rumos na estabilidade destes agregados. “Sou Madrasta ou Padrasto... e Agora?” De Rute Agulhas, Adriana Morão e Nuno Cardoso-Ribeiro, leva-nos a uma viagem sobre os percursos, tantas vezes tortuosos, de quem decide construir uma família diferente. Ao contrário das famílias clássicas que nascem a partir de um casal sem filhos, estas iniciam o seu percurso com crianças ou jovens, que não foram ouvidos nem achados, sobre a decisão. Nem tinham de ser, a responsabilidade deve ser inteiramente dos adultos. O livro tem um objetivo didático, ao propor aos leitores que leiam os principais mitos e escolhos do seu percurso, que reflitam sobre eles e que apliquem decisões que tenham tomado, em função do que apreenderam.