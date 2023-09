O novo mapa chinês, o Vietname e os EUA

Na política externa, as escolhas têm tempo e contexto. A qualidade das alternativas é importante. Vem isto a propósito da divulgação pelo Ministério dos Recursos Naturais da China de um novo mapa do país. Ao mesmo tempo, Pequim anunciou que Xi Jinping não estaria presente na cimeira dos G-20, que começa amanhã na capital da Índia. Estes dois factos são reveladores da ambição da China e da avaliação que faz da sua oportunidade. Pequim é uma capital imperial que ambiciona controlar mais território terrestre e marítimo, e nunca teve uma visão multipolar do mundo. Como anteriores dinastias imperiais chinesas, o Partido Comunista pretende criar uma nova ordem internacional sinocêntrica. Ao contrário do que acontece hoje na Europa, a China tem uma visão positiva dos impérios. Sobretudo do seu.

Praticamente todos os vizinhos da China condenaram em público o novo mapa e o imperialismo subjacente. Moscovo, que negociou pela primeira vez a sua fronteira ao longo do rio Amur com o império chinês no Tratado de Nerchinsk, em 1689, afirmou que esta está perfeitamente demarcada.