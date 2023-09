O economista-chefe da nação

Se dúvidas houvesse que a nomeação de Mário Centeno para governador era uma forma de politizar o Banco de Portugal, essas ficaram dissipadas. Centeno decidiu, contra todas as regras até agora seguidas pelo Banco de Portugal, e por praticamente todos os bancos centrais da zona euro e até pelo próprio Banco Central Europeu, publicar uma análise pessoal do estado da Economia. Nem a forma nem a altura em que o fez podem ser consideradas um acaso.

Ao longo dos últimos anos várias instituições têm sido alvo de ataques à sua independência. A lista já vai longa e os casos conhecidos: PGR, Conselho de Finanças Públicas, Tribunal de Contas, o regulador da energia (ERSE), a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e, claro, o Banco de Portugal. O ataque foi continuado e concertado a este regulador e supervisor, perpetuado pelo PS com a ajuda do seu capanga de então, o Bloco de Esquerda. Só terminou com a nomeação de Mário Centeno.