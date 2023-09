O combate à inflação ainda não é um trunfo eleitoral

Sempre que me perguntam qual a principal reforma estrutural feita nestes anos de governação socialista, respondo que foi a consolidação das contas públicas — mais do que isso, a tomada de consciência nessa necessidade. Ao contrário do que muitos pensam, o laxismo nas contas públicas não é uma característica dos socialistas. É mesmo da nossa democracia.

Para quem está convencido de que o PSD era um paladino da redução da despesa pública, lembro que nunca a despesa pública aumentou tanto como durante a governação de Cavaco Silva e que grande parte da rigidez com os salários e as progressões automáticas da função pública vem da reforma das carreiras da função pública dos seus governos (motivo até de desavença com o seu ministro das Finanças da altura, Miguel Cadilhe). Antes de Cavaco, também outro Governo do PSD, em coligação com o CDS (a AD), deixou as contas públicas descontrolarem-se, motivando a segunda intervenção do FMI. Depois de Cavaco, veio Durão Barroso com o discurso da “tanga” e com políticas que procuravam reduzir o défice, mas, quando o PSD teve de o substituir, escolheu Santana Lopes em detrimento de Manuela Ferreira Leite, ministra de Estado e das Finanças que dava garantias de continuar a consolidação orçamental.