Nós, os turistas, contra nós, os locais

Acabou o verão 2023 no Hemisfério Norte. Foi um verão de excesso de turistas a fazer excessos durante uma crise inflacionária, num contexto de guerra perigosa na Europa e uma crise climática. Fui um desses turistas. Não um dos disparates. Não me atirei para a Fonte de Trevi, nem surfei nas águas dos canais de Veneza. O que fica deste verão de “normalidade” pós-pandémica é que os turistas são como uma enxurrada de lama. Virão se decidirem vir, virão se estiverem para aí dispostos, digam o que disserem, sejam maltratados, abusados, odiados: virão.

Em Maui (Havai) e Rodes (Grécia), houve mesmo uma indignação incontida. As ilhas — cada uma dela num lado do mundo — sofreram incêndios devastadores e mortíferos nunca vistos desde que há memória — e mesmo assim, mesmo em plena retirada de turistas, outros continuavam a chegar. Os habitantes de Maui estavam horrorizados ao ver veraneantes estranhos nadar onde dias antes tinham visto os seus familiares morrer. Há imagens de Rodes de uma imensa vastidão de árvores carbonizadas que terminam numa praia onde se veem pessoas a brincar com uma bola dentro de água.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.