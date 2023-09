As vidas dos escritores suscitam curiosidade, e quando estas pessoas morrem, queremos saber quem eram e como viveram. Seriam criaturas comuns que gostavam de umas coisas e detestavam outras, como o argentino genial Jorge Luis Borges? Ou seriam pessoas especiais que não gostavam dos filhos, como o genial inglês Evelyn Waugh? Ou manientos e fóbicos, como Emily Dickinson? Ou seriam pessoas difíceis de perceber porque pareciam estar a fazer muitas coisas diferentes, mas afinal era só uma que os interessava, como Plutarco? Todos estes nomes são conhecidos, mas há outros nomes, de pessoas que fazem parte do mesmo meio, nomeadamente do meio literário, que pouca gente conhece, mas que são fundamentais para que saibamos que vidas e de quais escritores queremos conhecer. É o caso dos tradutores e dos editores.

Edith Grossman estudou língua e literatura espanhola na universidade, enquanto traduzia vários autores, sobretudo da América do Sul, para língua inglesa. A tradução é um trabalho difícil, de minúcia e cuidado, para o qual é requerido um ouvido particular. Edith Grossman sabia-o e por isso falava da forma como “ouvia o texto enquanto o lia”. O primeiro autor que traduziu foi o argentino Macedonio Fernández, que influenciaria Borges. Era um texto sobre lobotomia que a divertiu “por causa do tom e do vocabulário”.