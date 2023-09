Acabar a não fazer

Zero. Numa velha crónica da Revista do Expresso, Miguel Esteves Cardoso explorava uma das causas mais comuns aos portugueses, o zero ou, aliás, o nada. Não fazer nada é uma especialidade lusitana, amparada nas palavras mais usadas do português, o não e o nada.

Cometemos, aliás, um feito linguístico: os portugueses são o único povo do mundo que consegue a proeza de “acabar por não fazer nada”, como sublinhava MEC nos anos 80.