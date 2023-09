A epístola tola

A carta que António Costa enviou a Ursula von der Leyen tem, para começar, o defeito de não identificar correctamente o destinatário. Em vez de “Querida Ursula von der Leyen”, António Costa devia ter escrito, como é óbvio, “Estimado cesto dos papéis do escritório da Ursula von der Leyen”. De resto, e ao contrário do que tem sido dito, a carta não se assemelha às mensagens que as crianças dirigem ao Pai Natal. Não são pedidos, são sugestões. A carta diz que “a Comissão Europeia deve estar atenta ao problema da escassez e dos altos custos da habitação”, uma vez que “a falta de oferta imobiliária é um problema em muitas cidades, e os encargos com a habitação têm vindo a subir, ocupando já um espaço significativo no rendimento mensal das famílias europeias”. E sugere que a UE adopte “instrumentos capazes de assegurar o acesso de todos a uma habitação condigna a custos acessíveis”, acrescentando que “há que fomentar o alargamento do parque público e privado de habitação”. Tudo isto é muito bem observado. E António Costa não deve ter desperdiçado muito do seu tempo precioso a redigir a carta porque bastou copiar as sugestões que os portugueses lhe têm feito há anos. O povo faz sugestões ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro remete as sugestões à Comissão Europeia, e a Comissão Europeia, infelizmente, não tem a quem as reenviar. Devia haver um organismo maior, e outro ainda depois desse, aos quais a nossa mensagem fosse chegando, para que depois, fazendo o percurso inverso, a resposta — que, em princípio, é “não” — pudesse chegar.

