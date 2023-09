A encruzilhada de Mário Centeno

Enquanto governador do Banco de Portugal, Mário Centeno tem um pecado original. Entrou pela porta da política. Passou diretamente de ministro das Finanças para governador, interrompendo o seu mandato ministerial em plena crise pandémica. Não é caso único, nesta mudança de cadeiras. Mas erros do passado não justificam erros do presente. António Costa e Mário Centeno sacrificaram a imagem de independência do Banco de Portugal no altar de interesses pessoais e políticos de circunstância. Centeno já tinha revelado que o cargo de ministro das Finanças era pouco para as suas ambições, certamente justificadas desde que não atropelem as regras e o bom senso. Como aconteceu.

E pode estar a acontecer, de novo. Centeno parece querer sair do Banco de Portugal pela mesmo porta por onde entrou. A da política. Já deu vários sinais disso, entregando-se a divagações pouco apropriadas ao recato associado ao cargo que ocupa. Foi um dos que andaram a garantir que a inflação era um fenómeno passageiro, ajudando a criar falsas expectativas aos agentes económicos. O facto de não ter sido o único, não atenua a gravidade da falha a quem tem por obrigação saber do que fala. A prudência é uma condição essencial ao desempenho do cargo de governador de um banco central.