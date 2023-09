A descer alegremente

Em agosto, o Eurostat publicou as últimas estatísticas europeias sobre a produtividade do fator trabalho relativas ao ano de 2022. Este indicador é particularmente relevante para um país que tem um problema de envelhecimento demográfico enorme e que não capitalizou, isto é, poupou coletivamente, para acautelar o futuro. Sempre assentou num sistema redistributivo das pensões de reforma em que os mais jovens sustentam, com os seus descontos, para pagar as pensões dos já aposentados.

Como, no futuro, o número de aposentados por cada ativo empregado vai aumentar muito significativamente, é óbvio que, se nada fizermos, a carga de impostos sobre esses jovens vai ter de aumentar só para alimentar as pensões de reforma. Sobre isso, na medida em que são os mais velhos que mais consomem em bens e serviços de saúde, é também fácil perceber que de duas uma: ou a fatura do SNS tenderá a aumentar cada vez mais para fazer face a esta procura crescente por parte dos aposentados, ou se diminui a quantidade e a qualidade do SNS.