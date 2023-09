Um mandato único para o Presidente da República?

Revelou o “Politico” que o Presidente francês terá expressado frustração com a cláusula constitucional que impede a sua reeleição para um terceiro mandato, classificando-a como uma “maldita treta”. Na verdade, Macron não está sozinho neste achaque bonapartista. Segundo um estudo de Mila Versteeg e outros (“The Law and Politics of Presidential Term Evasion”), um terço dos líderes políticos ao nível global adotou estratégias para se manter no poder para além do fim do mandato. Se excluirmos as democracias consolidadas, esse número sobe para metade.

Mais de 60% dos regimes presidencialistas ou semipresidencialistas, em que o Presidente é eleito diretamente, contêm limites à renovação do respetivo mandato. A regra mais comum é a que consagra a possibilidade de dois mandatos consecutivos, sem possibilidade de reeleição imediata. A Constituição portuguesa proíbe a reeleição para um terceiro mandato consecutivo.