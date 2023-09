Há dias, num jantar na casa de um amigo, confirmei uma teoria defendida por muitos cientistas e pedagogos, Carl Sagan incluído: antes da escola secundária, os miúdos têm uma curiosidade inapta e uma capacidade quase inverosímil para fazer perguntas complicadas sobre ciência e Deus, e tragicamente o liceu não estimula esta curiosidade, aliás, mata-a. À mesa estavam quatro miúdos, três filhos do meu amigo e um emprestado. As duas miúdas mais novas dominaram a conversa, porque ainda não têm palas ideológicas, ainda não têm aquele sarcasmo cool. Com 12 e 15 anos, elas já sabem fazer a questão decisiva de Hume: se existe um Deus, Ele ou não é bondoso ou não é omnipresente; não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque há demasiado mal no mundo. Ambas são católicas, o que reforça a coragem da pergunta. Usando o seu catolicismo como referência, a minha resposta também foi clássica: o livre arbítrio, essa montanha que a modernidade tem atacado.

