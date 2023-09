Quem perdeu mais com a inflação?

O governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, é um dos mais respeitados membros do conselho de governadores do BCE. Na semana passada fez um discurso exemplar em Barcelona: baseado na investigação que o seu departamento de estudos produziu, sobre um tópico corrente no debate público, e focado na sua principal competência e responsabilidade, a evolução da inflação.

No Banco de Espanha há anos que trabalham de forma cuidada com um inquérito anual às famílias conduzido pelo INE espanhol que mede os cabazes de compras dos diferentes grupos da população. Em colaboração com um banco privado, o BBVA, os investigadores cruzaram estes dados com os dados das transações dos seus clientes nas suas contas à ordem, poupanças no banco, e cartões de débito e crédito. O resultado é uma boa imagem do estado financeiro das famílias espanholas, que permite medir o impacto dos últimos dois anos de inflação. As estimativas, que devem ser bastante parecidas para Portugal, dadas as semelhanças entre as finanças das famílias nos dois países, mostram grandes desigualdades nos custos dessa inflação.