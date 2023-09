Os jornalistas são os editores da democracia. São eles que, nos jornais ou nas televisões, determinam a agenda política, dando mais ou menos visibilidade a certos temas. Um partido pode achar muito importante uma sua proposta ou um determinado problema. Se os jornalistas não acharem o mesmo, dificilmente isso entrará na agenda política debatida pelos cidadãos. São também os jornalistas que nos informam sobre os factos e apresentam as diferentes opiniões que influenciam as nossas preferências políticas.

É por ser instrumental à democracia que é fundamental que este processo de edição garanta a isenção, imparcialidade e pluralismo. Tradicionalmente, isso assenta na independência e objetividade do jornalismo. Existe quem defenda que para ter isenção e pluralismo não são necessárias equidistância e objetividade, bastando uma diversidade de pontos de vista jornalísticos, ainda que todos enviesados. Discordo desta perspetiva, mas essa é outra discussão. Seja de uma forma (com jornalistas objetivos) ou de outra (com uma diversidade de jornalistas parciais que assegurem, na sua globalidade, o mesmo), o ecossistema do jornalismo tem de assegurar esse pluralismo, isenção e imparcialidade.