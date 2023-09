Exportar o futuro

Para a geração nascida a seguir ao cavaquismo, ser português não tem sido um passeio no parque. A adolescência com Sócrates a primeiro-ministro, a maioridade com a troika no país, a entrada num mercado de trabalho com duas décadas de estagnação. Um jovem nascido em 1995 que tenha feito licenciatura e mestrado terá procurado o seu primeiro emprego em 2018; segundo um estudo do Banco de Portugal de 2019, entre o seu nascimento e o seu primeiro salário, o crescimento da economia em paridades de poder de compra mal existiu.

As repercussões desse drama atingem-nos hoje, tanto nos números da emigração qualificada para que alertou o primeiro-ministro na sua carta à Comissão Europeia (noticiada há dias por este jornal), como nas expectativas dessa geração em relação ao seu próprio futuro. Hoje, os luxos dos “mil-euristas” passam por coisas como oferecer uma prenda à mãe no Natal, pagar a ração do animal de estimação, pôr gasolina sem medo de ler “Não Autorizado” na caixa ou encontrar uma creche para o filho que permita manter uma carreira.