Dois equívocos ucranianos

Todas as guerras precisam de contar uma certeza simples. A de que a Ucrânia tem direito a defender-se de uma invasão imperial é simples, com a vantagem de ser verdade. Mas esta simplicidade criou dois equívocos com que nos vamos confrontar: que esta guerra pode ser inequivocamente vencida e que a Ucrânia partilha os “nossos valores”, sejam eles quais forem, levando à consequência lógica de que entrará na União Europeia. Negar estes dois equívocos não é questionar o apoio político, militar e financeiro à Ucrânia. Ele é devido porque ela foi ocupada por uma força imperial, não por ser uma democracia. Até porque o preço a pagar por não travar Putin é inimaginável. Fosse qual fosse o regime ucraniano.

Vamos ao primeiro equívoco. Ao fim de três meses, vemos os primeiros sinais vagamente positivos da contraofensiva. Sem apoio aéreo e com as forças russas entrincheiradas, ela seria sempre complicada. Depois da esperança na artilharia de precisão de médio alcance, nos modernos tanques ingleses e alemães e até nas bombas de fragmentação, a esperança está nos F-16, que demorarão meses a chegar e que os especialistas têm explicado que terão um impacto muito limitado. Esta guerra tem mostrado como a superioridade tecnológica não consegue compensar a desvantagem dos números.

