“Doce”: a grande série portuguesa

Do que já vi, “Doce” é a grande série portuguesa desta nova vaga. Teve azar, porque saiu cá para fora no contexto covid. Mas agora há que revê-la com olhos frescos. É a grande série portuguesa em dois sentidos. Em primeiro lugar, é impecável no sentido da grandeza artística e técnica, é boa em qualquer parte do mundo no argumento, na direção de atores, na realização, na edição, na fotografia, na edição; o episódio do famoso boato que destruiu uma das cantoras é um dos melhores episódios que eu já vi, está ao nível do melhor da HBO. E aqui destaco a personagem “Teresa”, de Lia Carvalho: tem as cenas mais dilacerantes, sobretudo aquele choro silencioso após um aborto, o preço alto que pagou por ser a estrela feminista sem um homem à altura. Em segundo lugar, "Doce" é um dos grandes retratos que conheço do Portugal do final do século XX.