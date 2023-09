António Costa saiu a ganhar da reunião do Conselho de Estado

Recapitulemos os factos. A reunião do Conselho de Estado de 21 de julho foi interrompida antes que o primeiro-ministro e o Presidente da República fizessem as suas intervenções sobre a situação política portuguesa. Segundo veio a público, António Costa tinha de apanhar um voo para a Nova Zelândia, onde ia assistir ao primeiro jogo da seleção feminina de futebol no mundial. Então, Marcelo Rebelo de Sousa fez desde logo saber que iria dar continuidade à reunião no início de setembro. Tornou-se assim previsível que a segunda parte do Conselho de Estado de 21 de julho fosse o ponto capital da rentrée politica.